Finance.ua запустил розыгрыш с большим количеством подарков

Finance.ua — украинский сервис онлайн-страхования, запустил розыгрыш с большим количеством подарков. Оформляйте страхование на Finance.ua и выигрывайте один из призов:

3 сертификата на шины от Infoshina номиналом в 10000 грн;

5 пускозарядных устройств Baseus по 12000 mAh;

9 духов от Sisters Aroma;

10 сертификатов на Каско номиналом в 1000 грн;

3 карты Assistance в пути, действующие по Украине и Европе;

10 сертификатов медицинского страхования номиналом 1000 грн.

Как стать участником розыгрыша

Выбрать и купить 1 из страховок: КАСКО, Медицинское страхование, Зеленая Карта, Туристическое страхование, Автогражданка, Зеленая Карта на сайте Finance.ua в период с 19.12.2023−19.02.2024.

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Победители будут известны определены с помощью Random.org в течение 5 рабочих дней с момента окончания акции.



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