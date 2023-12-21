В Германии автопроизводители будут предоставлять покупателям электромобилей собственные субсидии

Volkswagen, Stellantis, Audi, Mercedes-Benz и Kia заявили, что будут финансировать субсидии для немецких покупателей электромобилей после того, как на этой неделе правительство ФРГ внезапно отказалось от государственной программы поддержки. Об этом сообщает Укравтопром.

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Программа предлагала компенсацию до 6750 евро покупателям электромобилей.

Volkswagen заявил, что будет финансировать полную субсидию в размере 6 750 евро для частных клиентов в Германии, заказавших автомобиль из серии ID до 15 декабря. Те, кто зарегистрируется в период с 1 января по 31 марта, получат 4500 евро.

Audi будет финансировать полную субсидию на автомобили, заказанные до 16 декабря.

Mercedes уверяет, что сделает то же самое для заказов, зарегистрированных между 18 и 31 декабря, и будет предоставлять собственную субсидию с января.

Stellantis сообщили, что будет финансировать полную субсидию до 31 декабря, а затем уменьшенную субсидию для транспортных средств, зарегистрированных до конца февраля.

Kia будет финансировать субсидию до 31 марта для частных клиентов, покупающих Niro EV, EV6, EV6 GT или e-Soul.

Эксперты утверждают, что прекращение государственных стимулов для электромобилей ударит по немецким автопроизводителям и ожидается снижение продаж электромобилей в Германии до 200 тыс. в 2024 году.