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21 декабря 2023, 11:57 Читати українською

В Германии автопроизводители будут предоставлять покупателям электромобилей собственные субсидии

Volkswagen, Stellantis, Audi, Mercedes-Benz и Kia заявили, что будут финансировать субсидии для немецких покупателей электромобилей после того, как на этой неделе правительство ФРГ внезапно отказалось от государственной программы поддержки. Об этом сообщает Укравтопром.

Volkswagen, Stellantis, Audi, Mercedes-Benz и Kia заявили, что будут финансировать субсидии для немецких покупателей электромобилей после того, как на этой неделе правительство ФРГ внезапно отказалось от государственной программы поддержки.
Фото: pixabay.com

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Программа предлагала компенсацию до 6750 евро покупателям электромобилей.

Volkswagen заявил, что будет финансировать полную субсидию в размере 6 750 евро для частных клиентов в Германии, заказавших автомобиль из серии ID до 15 декабря. Те, кто зарегистрируется в период с 1 января по 31 марта, получат 4500 евро.

Audi будет финансировать полную субсидию на автомобили, заказанные до 16 декабря.

Mercedes уверяет, что сделает то же самое для заказов, зарегистрированных между 18 и 31 декабря, и будет предоставлять собственную субсидию с января.

Stellantis сообщили, что будет финансировать полную субсидию до 31 декабря, а затем уменьшенную субсидию для транспортных средств, зарегистрированных до конца февраля.

Kia будет финансировать субсидию до 31 марта для частных клиентов, покупающих Niro EV, EV6, EV6 GT или e-Soul.

Эксперты утверждают, что прекращение государственных стимулов для электромобилей ударит по немецким автопроизводителям и ожидается снижение продаж электромобилей в Германии до 200 тыс. в 2024 году.

Источник: Минфин
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