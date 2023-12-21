Warner Bros. и Paramount ведут переговоры о слиянии

Глава американского медиахолдинга Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и гендиректор Paramount Global Боб Баркиш ведут переговоры о возможном слиянии двух компаний. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Что известно

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, Заслав и Баркиш обсуждали возможное соглашение в офисе Paramount на этой неделе. Переговоры находятся на ранней стадии, и сделка может не состояться.

Один из информаторов сообщил, что разговор со стороны Заслава был скорее выражением интереса, чем предложением. Миллиардерша Шари Редстоун, контролирующая Paramount, также провела предварительные переговоры с продюсерской компанией Skydance, которой руководит Дэвид Эллисон.

Обсуждения с Warner Bros, о которых впервые сообщил Axios, проходят на фоне того, как американские медиагруппы пытаются улучшить свою доходность после ведения дорогостоящей «стриминговой войны» против Netflix.

Большие развлекательные группы, в том числе Warner, Paramount и Disney, поставили себе задачу сократить расходы, пытаясь сократить ущерб, исчисляемый миллиардами долларов от своих сервисов потокового видео.