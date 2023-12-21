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21 декабря 2023, 11:09 Читати українською

Акции Coinbase выросли на 348%, Solana вошла в топ-5 криптовалют по капитализации: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

SEC одобрит спотовые биткоин-ETF до 10 января — СМИ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), вероятно, одобрит сразу несколько заявок на регистрацию спотовых биткоин-ETF до 10 января 2024 года. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на свои источники.

Указанный термин — это следующий промежуточный дедлайн по кейсу Ark Invest/21Shares. Напомним, компании подали совместную заявку еще в 2022 году и претендуют на первенство среди других эмитентов ETF.

Источники издания указали на то, что переговоры контрагентов по SEC близки к завершению. Главным камнем преткновения в этом процессе стала модель выпуска/погашения акций.

Регулятор настаивает на том, чтобы эти операции осуществлялись в фиате при посредничестве брокеров. Такой подход в перспективе более надежный, но облагает эмитента дополнительными сложностями и налоговым бременем.

Ledger вернет средства пострадавшим от эксплойта Connect Kit

Компания Ledger пообещала возместить потери пользователей, пострадавших в результате компрометации библиотеки Connect Kit.

Согласно заявлению, фирме известно о примерно $600 000 в криптовалютах, украденных по причине фишинговой атаки. Она намерена вернуть пользователям все активы до конца февраля 2024 года.

«Мы обязуемся любым возможным способом обеспечить возврат средств до конца февраля 2024 года. Мы уже связались со многими жертвами эксплойта и активно прорабатываем с ними конкретные детали», — говорится в сообщении Ledger.

Кроме того, компания планирует прекратить использование слепой подписи на устройствах Ledger до июня 2024 года, чтобы пользователи могли проверять все транзакции на устройствах Ledger перед подписанием.

«Фронтальные атаки происходили уже много раз, и они будут беспокоить нашу экосистему. Единственная надежная мера противодействия — всегда проверять, на что вы соглашаетесь на своем устройстве. Это приведет к созданию стандарта clear signing для защиты пользователей», — заявили разработчики.

С начала года акции Coinbase выросли на 348%

Акции криптовалютной биржи Coinbase в 2023 году продемонстрировали рост в 348%. Об этом свидетельствуют данные TraidingView.

19 декабря 2023 года тикер СOIN в момент достиг уровня в $162. Таким образом, ценные бумаги криптовалютной биржи достигли 20-месячного максимума. Только в декабре 2023 года акции выросли в цене на 66%. Рыночная капитализация Coinbase достигла $38,6 млрд.

Solana вошла в топ-5 криптовалют по капитализации

Криптовалюта Solana заняла пятое место по капитализации. По данным CoinMarketCap, она превзошла Ripple, Dogecoin, TRON и другие активы по этому показателю.

Сегодня, 21 декабря, капитализация SOL достигла $37,31 млрд. Отметим, в начале месяца этот показатель составил $25 млрд.

В тройку лидеров по капитализации входят биткоин, Ethereum и стейблкоин USDT. В начале декабря капитализация USDT впервые достигла $90 млрд.

На момент публикации новости токен SOL торгуется за $86,9. За сутки актив вырос на 14,4%.

Источник: Минфин
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