«єРобота»: Бизнес получил грантов от государства на 5,5 миллиарда

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В целом с начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года:

по программе «Власна справа» — выдано 9 634 микрогранта на 2,3 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 482 гранта на 2,5 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 144 гранта на 631 млн грн;

ветеранам и членам их семей — выдано 132 гранта на 50 млн грн.

Как подать заявку

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Заявления подаются через портал «Дия» вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.