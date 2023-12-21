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21 декабря 2023, 8:44 Читати українською

«єРобота»: Бизнес получил грантов от государства на 5,5 миллиарда

С начала действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса через гранты 5,5 млрд грн. Грантовые средства на начало или расширение собственного дела уже получили 10,4 тыс. украинцев. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

С начала действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса через гранты 5,5 млрд грн.
Фото: depositphotos

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В целом с начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года:

  • по программе «Власна справа» — выдано 9 634 микрогранта на 2,3 млрд грн;
  • на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 482 гранта на 2,5 млрд грн;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 144 гранта на 631 млн грн;
  • ветеранам и членам их семей — выдано 132 гранта на 50 млн грн.

Как подать заявку

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Заявления подаются через портал «Дия» вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

Источник: Минфин
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