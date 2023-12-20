Fitch повысило рейтинг Нафтогаза

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК «Нафтогаз Украины» с «RD» (ограниченный дефолт) до уровня «CC» после завершения компанией процесса реструктуризации еврооблигаций. Об этом говорится в сообщении агентства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кроме того, агентство подтвердило рейтинг приоритетных необеспеченных облигации компании на уровне «C». Рейтинг возврата активов повышен с «RR5» до «RR6».

В то же время, Fitch отмечает, что «даже после реструктуризации кредитный риск компании остается очень высоким». Измененный график платежей по еврооблигациям Нафтогаза предусматривает основные выплаты долга начиная с июля 2024 года, а его прогнозируемая ликвидность остается крайне слабой и непредсказуемой, учитывая очень высокие операционные риски в Украине на фоне продолжающейся войны.

Рейтинговое агентство обращает внимание, что газодобывающая инфраструктура компании остается работоспособной, но плохая уборка дебиторской задолженности может и дальше негативно влиять на ее денежные потоки.

«Это произошло благодаря, в первую очередь, успешной реструктуризации обязательств по еврооблигациям. В то же время эксперты положительно оценили работу команды Нафтогаза по наращиванию добычи и обеспечению стабильной работы инфраструктуры, а также улучшенные операционные финансовые показатели.

Это позволит нам привлекать средства на международных рынках капитала на лучших условиях, что поможет усилить украинскую энергонезависимость", — прокомментировал повышение рейтинга председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышев в Facebook.

Напомним

«Минфин» писал, что НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности.