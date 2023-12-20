К закрытию межбанка курс доллара вырос на 25 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 30 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 20 декабря: на межбанке доллар и евро резко растут. В обменниках доллар по 38
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Открытие 20 декабря
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Закрытие 20 декабря
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Изменения
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37,36/37,38
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37,61/37,63
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25/25
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40,96/40,98
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41,26/41,28
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30/30
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,90 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,40 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,97−38,11, евро — 41,40−41,70 грн.
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Источник: Минфин
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