Курс валют на вечер 20 декабря: на межбанке доллар и евро резко растут. В обменниках доллар по 38

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 25 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 30 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 20 декабря Закрытие 20 декабря Изменения доллар 37,36/37,38 37,61/37,63 25/25 евро 40,96/40,98 41,26/41,28 30/30

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,90 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,97−38,11, евро — 41,40−41,70 грн.

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