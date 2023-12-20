Совет упростил импорт радиолокационных комплексов для ВСУ

Верховная Рада приняла за основу и в целом два законопроекта, которыми ввоз в Украину радиолокационных комплексов для нужд безопасности и обороны освобождается от НДС и пошлин. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.