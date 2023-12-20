Верховная Рада приняла за основу и в целом два законопроекта, которыми ввоз в Украину радиолокационных комплексов для нужд безопасности и обороны освобождается от НДС и пошлин. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Совет упростил импорт радиолокационных комплексов для ВСУ
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Соответствующее решение поддержали 323 народных депутата.
«Парламент поддержал сразу за основу и в целом законопроект № 10341 и № 10342 по освобождению от НДС и пошлины ввоза в Украину РЭБов, радиолокационных комплексов для армии», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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