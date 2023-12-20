«Новая почта» обнародовала график на Рождество и Новый год

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным пресс-службы, в воскресенье 31 декабря большинство отделений будут работать с 9:00 до 17:00. Выходным будет только 1 января. Другие дни — по обычному графику

Согласно сообщениям, некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы отделения можно, загрузив файл.

График работы на Рождество и Новый год

Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.