Компания «Новая почта» обнародовала график работы на рождественско-новогодние праздники. На Новый год отделения будут закрыты. Об этом говорится в сообщении компании.
«Новая почта» обнародовала график на Рождество и Новый год
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По данным пресс-службы, в воскресенье 31 декабря большинство отделений будут работать с 9:00 до 17:00. Выходным будет только 1 января. Другие дни — по обычному графику
Согласно сообщениям, некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы отделения можно, загрузив файл.
График работы на Рождество и Новый год
Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.
Источник: Минфин
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