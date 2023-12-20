Автогаз продолжает снижаться на АЗС

С 19 по 20 декабря средняя розничная цена на автогаз снизилась на 27 коп./л, до 31,96 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы «А-95», сообщает еnkorr.

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На автозаправочных станциях WOG и ОККО автогаз подешевел на 50 коп/л — в среднем до 32,48 грн/л и 32,49 грн/л соответственно.

На 1 грн/л сбросили цену на автогаз Neftek, KLO, Rodnik и ZOG.

Такие сети как Amic, Shell, «Кворум», VostokGaz, UPG, VST, Ovis и другие снизили цены на 0,10−1,4 грн/л.

Изменение розничных цен на газ на АЗС с 19 по 20 декабря 2023 г., грн/л: