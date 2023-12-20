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20 декабря 2023, 13:39 Читати українською

Акции Toshiba вывели из Токийской биржи

Японская Toshiba, 19 декабря, была исключена из листинга на Токийской бирже после 74 лет работы. Компания переходит в частную собственность. Об этом пишет Reuters.

Японская Toshiba, 19 декабря, была исключена из листинга на Токийской бирже после 74 лет работы.

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Упадок Toshiba

В последние десятилетия Toshiba пережила много потрясений и скандалов, что привело к упадку одного из самых известных брендов Японии. Компания переходит в частную собственность группы инвесторов во главе с Japan Industrial Partners. В группу инвесторов также входят Orix, Chubu Electric Power и производитель микросхем Rohm. В Toshiba надеются, что компания теперь сделает важный шаг к новому будущему.

В последний торговый день, акции Toshiba стоили 4590 иен (около $32).

Что будет в будущем

После того, как Toshiba была выкуплена группой инвесторов, остается неизвестно, какой будет компания в будущем.

Остающийся на своем посту генеральный директор Toshiba Таро Шимада планирует сосредоточиться на высокомаржинальных цифровых услугах. Однако некоторые эксперты полагают, что лучшим вариантом для Toshiba было бы ее разделение.

Правительство Японии также следит за ситуацией в Toshiba. Компания является одним из крупнейших работодателей в стране (106 тыс работников). К тому же, некоторые ее операции считаются критически важными для национальной безопасности.

Новые перспективы

Toshiba объявила о партнерстве с Rohm для совместного производства энергетических чипов. Компании планируют инвестировать $2,7 млрд в новые производственные мощности.

По словам профессора японского бизнеса в Калифорнийском университете в Сан-Диего Ульрике Шеде, Toshiba необходимо выйти из низкомаржинальных бизнесов и разработать более сильные коммерческие стратегии для некоторых из ее передовых технологий.

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Источник: Минфин
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