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20 декабря 2023, 12:43 Читати українською

В Украине зафиксировано 200 тысяч должников по алиментам: из них 8% — женщины

Около 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года. За неполных два года Великой войны в Реестр добавилось около 12 тысяч новых должников. 91% должников по алиментам — это мужчины. Об этом сообщает «Опендатабот».

Около 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года.
Фото: depositphotos

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Как изменилось количество должников по алиментам с начала войны

По данным аналитиков, 192 150 должников по алиментам насчитывается в ЕРБ по состоянию на 15 декабря 2023 года.

«В общей сложности за неполных два года полномасштабной войны Реестр должников пополнился на 11 847 человек», — отмечают в «Опендатабот».

Там добавляют, что пик новых должников по выплате алиментов пришелся на январь 2023 года, тогда к перечню добавилось сразу 1 258 должников в месяц.

8% должников по алиментам — женщины

Подавляющее большинство должников по алиментам — 91% — это мужчины. Доля женщин с задолженностью по алиментам составляет 8%.

«В общей сложности, на 192 150 должников приходится 203 548 исполнительных производств. Это означает, что 6% должников имеют несколько долгов, которые накопились за разные годы или касаются разных детей», — подчеркивают в «Опендатабот».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
20 декабря 2023, 14:32
#
Україна — матріархальна держава.
Діти залишаються майже в кожному випадку з матір'ю. Від цього і проблеми.
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