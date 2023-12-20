Fiat Republic привлекла $7 млн, OKX исправила уязвимость в iOS-приложении: что нового на крипторынке

Fiat Republic привлекла $7 млн от Kraken Ventures и других фондов

Британская финтех-компания Fiat Republic привлекла $7 млн. для развития платформы банковских услуг. Участие в инвестиционном раунде приняли венчурные фонды Kraken Ventures, Fabric Ventures, Arca и Inovo.

Отметим, в марте 2022 года проект получил финансовую поддержку Credo Ventures, Seedcamp и Speedinvest в размере $3,5 млн, по данным Cryptorank. Кроме того, в июне фирма привлекла еще $2,5 млн. от организаций Connect Ventures, SoftBank и Credo Ventures.

Согласно заявлению, Fiat Republic стремится улучшить доступ к банковским операциям и платежам для криптовалютных компаний. Она создала платформу, позволяющую подключиться к ряду глобальных и локальных платежных сетей посредством единой интеграции.

Своим партнерам Fiat Republic предлагает оперативную передачу данных о транзакциях в режиме реального времени, устанавливая доверие между традиционными финансовыми учреждениями и криптоиндустрией.

В рамках инвестиционного раунда компания сообщила о получении лицензии De Nederlandsche Bank (DNB) на предоставление финансовых услуг на территории Европейской экономической зоны. Согласно пресс-релизу, у Fiat Republic уже есть разрешение на работу в Великобритании.

Ubisoft провела аирдроп NFT Warlords

Ubisoft провела бесплатную раздачу токенов из коллекции Warlords. На фоне высокого спроса на NFT-проекте объем торгов на вторичном рынке достиг $2,7 млн, по данным CryptoSlam.

18 декабря 2023 года французский издатель игр провел аирдроп токенов, связанных с Web3-проектом Champions Tactics. Пользователи получили 8000 NFT из коллекции Warlords, представляющей героев новой игровой вселенной.

Еще 1000 штук Ubisoft планирует раздать в блокчейне Oasis, а 999 токенов компания оставила для маркетинговых акций.

NFT были доступны бесплатно, пользователям нужно только погасить плату за газ в сети Ethereum во время их минта.

Через несколько часов после раздачи от Ubisoft, токены из коллекции Warlords начали активно продавать на площадке OpenSea. За короткий промежуток времени объем торгов достиг показателя $2,7 млн.

Marathon приобрела дата-центры для майнинга за $178 миллионов

Компания Marathon Digital заключила соглашение о приобретении двух объектов по добыче биткоина за $178,6 млн у дочерних компаний Generate Capital.

Согласно заявлению компании, общая мощность дата-центров составляет 390 МВт. Суммарный показатель майнинговой компании после закрытия сделки достигнет 910 МВт.

В компании считают, что сделка позволит удвоить текущую операционную скорость хеширования примерно до 50 EH/s в течение следующих 18−24 месяцев.

По условиям договора Generate передаст право собственности на центры обработки данных в Гранбери (штат Техас) и Кирни (штат Небраска). Полное завершение сделки ожидается в первом квартале 2024 года.

Разработчики OKX исправили уязвимость в iOS-приложении

Команда криптовалютной биржи OKX исправила уязвимость своего приложения на iOS.

Разработчики поблагодарили исследователей CertiK за обнаруженный баг. Также они призвали пользователей немедленно обновить приложение к последней версии (6.45.0).

Согласно CertiK, критическая уязвимость удаленного выполнения кода могла привести к компрометации конфиденциальных данных и криптоактивов.

Представители OKX также отметили, что баг коснулся стороннего поставщика услуг. При этом активы пользователей не пострадали.