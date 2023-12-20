За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 349190 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 декабря: 890 российских оккупантов, 16 танков и 17 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 349190 (+890) человек,
- танков — 5814 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 10794 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 8206 (+16) ед,
- РСЗО — 928 (+2) ед,
- средства ПВО — 611 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6316 (+17),
- крылатые ракеты — 1612 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10871 (+29) ед,
- специальная техника — 1203 (+3)
Источник: Минфин
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