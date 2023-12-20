Банк Норвегии начал финальный этап тестирования цифровой валюты

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Что известно

После окончания этого этапа регулятор собирается принять решение о ее запуске. За последние два года рабочая группа NB провела четыре этапа исследования собственной CBDC.

Norges Bank пытается оценить: сможет ли цифровая норвежская крона стать безопасным и эффективным платежным средством наравне с привычными формами национальной валюты. На четвертой фазе проводилась проверка технических решений, анализировались сценарии внедрения CBDC в платежную систему, оценивались последствия для управления ликвидностью и кредитно-денежной политикой, а также обсуждались поправки в законодательство, необходимые для внедрения государственной цифровой валюты.

Сейчас проект перешел в пятую, заключительную фазу: будут проанализированы возможности и последствия внедрения CBDC.

Кроме того, NB изучит новые формы расчетов с цифровой кроной. Для этого центробанк намерен взаимодействовать с заинтересованными сторонами, другими центральными банками и международными организациями. После завершения финального этапа, норвежский центробанк рассмотрит решение о целесообразности запуска цифровой кроны, и, если это решение будет положительным — начнется выбор характеристик будущей CBDC.

«Действующая платежная система Норвегии функционирует хорошо, поэтому не стоит спешить с внедрением государственного стейблкоина. Однако, учитывая снижение спроса на наличные деньги, появление новых форм активов и платежных платформ, а также исследования других центробанков в области CBDC, внедрение цифровой кроны становится все актуальнее», — объявила управляющая NB Ида Уолден Бач.

Напомним

В прошлом году Norges Bank запустил песочницу для тестирования государственного стейблкоина, чтобы проверить, как он обеспечит стабильность курса норвежской кроны и финансовой системы страны.