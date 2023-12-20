Финансовая помощь от партнеров: Украина имеет многолетние обязательства 11 стран

Украина имеет многолетние обязательства по финансовой помощи от Бельгии, Дании, Кореи, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, Швеции и Японии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции.

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«Долгосрочная помощь, я думаю, все равно будет тем плечом, если будут какие-то риски. Хотя я считаю, что нас партнеры не подведут. По крайней мере, таков был результат нашего визита», — сказал он.

По словам Зеленского, на сегодняшний день Украина получила обязательства от Бельгии в размере 1,7 млрд, Дании — 4,2 млрд, Кореи — 2,3, Латвии, Литвы, Нидерландов — это сотни миллионов, Норвегии — 7,5 млрд, Франции — 2 млрд, Германии — 8 млрд, Швеции — более чуть более полумиллиарда, и будет многомиллиардная помощь от Японии". Однако глава государства не указал валюту.

Эти средства имеют разные цели: гуманитарная помощь, поддержка экономики, социальные выплаты, но очень большая сумма этих государств — военная помощь Украине.