Украинские девелоперы объявили о запуске нового комплекса в Анталии совместно с Best Western

DESIRE — это комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых перспективных и наиболее быстрорастущих районов Анталии. Дом объединяет в себе жилой комплекс и отель, то есть можно купить как апартаменты для себя, так и сделать инвестицию — фактически приобрести готовый бизнес. Проект уникален тем, что можно выкупить не только гостиничный номер целиком, а и ½ и ¼ номера, а значит порог входа более низкий и доступный.

Управлять проектом после ввода комплекса в эксплуатацию и управлением гостиничной недвижимостью будет одна из крупнейших сетей в мире Best Western International, которая сейчас объединяет более 4700 отелей. Торжественное подписание договора о партнерстве украинской и американской компании состоялось в Анталии 1 декабря 2023 года. Именно правильное управление недвижимостью профессиональной командой превращает проект в выгодную инвестицию. По подсчетам Best Western, прогнозируемый рост цены на срок строительства — 50%, прогнозируемая доходность от сдачи в аренду — 12% годовых, а гарантированная — 7%, учитывая выплаты инвесторам в евро.

Генеральный подрядчик проекта — компания, входящая в тройку наиболее продуктивных застройщиков Анталии. Компания на рынке более 30 лет.

Созданием архитектурного проекта занималось украинское бюро AIMM. Известное по проектам ТРЦ Le Mall, жилого комплекса NVER, одного из зданий UNIT.City и реконструкции кинотеатра «Жовтень».

«Наша компания была основана в 1943 году. Несмотря на войну мы продолжаем строительство собственных проектов в Харькове и сейчас, а также восстанавливаем здания Харькова и области. В 2023 году нам даже удалось ввести в эксплуатацию один из наших комплексов. Кроме этого, мы активно продолжаем искать возможности для развития компании. DESIRE — это как раз одна из них. Участвовать в проекте, стать партнером известного во всем мире гостиничного бренда и одного из лидеров турецкого рынка — это наша возможность пережить сложные времена, сохранить рабочие места и продолжить строить», — утверждает председатель Наблюдательного совета «Жилстрой-2» Дмитрий Кроленко.

DESIRE — это комплекс премиум-класса с продуманной инфраструктурой и 5-звездочным сервисом. Полностью меблированные гостиничные номера, которые можно сдавать в аренду сразу после ввода в эксплуатацию, бассейны для взрослых и детей общей площадью более 500 квадратных метров, лаунж-зона на крыше с кинотеатром и барбекю, личные террасы в квартирах с лучшими видами на море и собственными бассейнами, трансфер до частного пляжа, кафе, консьерж-сервис и ЅРА — все эти преимущества собраны в одном комплексе.