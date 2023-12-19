Турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе доли бельгийской AB InBev в их российском совместном предприятии AB InBev Efes (марки BUD, Efes, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden и другие). Это крупнейший пивоваренный холдинг в рф. Сейчас турецкой и бельгийской компаниям принадлежит по 50% СП. Об этом сообщает Bloomberg.
Бельгийская AB InBev продает долю в российском совместном предприятии турецкому партнеру
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Международная аудиторская компания KPMG оценила нынешнюю стоимость российского СП для сделки в $1,1−1,3 млрд, пишет Bloomberg. Итоговая сумма сделки будет зависеть от дальнейших результатов AB Inbev Efes.
Сделку еще предстоит одобрить регулирующим органам.
Рост акций
Акции Anadolu Efes выросли на 9,5% в Стамбуле перед закрытием сессии ростом на 8,3% во вторник.
Стоит отметить, что у AB InBev Efes в рф 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса.
Источник: Минфин
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