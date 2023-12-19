Курс валют на вечер 19 декабря: на межбанке евро резко пошло вверх, доллар тоже растет

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 38 копеек в покупке и на 37 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 19 декабря Закрытие 19 декабря Изменения доллар 37,19/37,21 37,36/37,38 17/17 евро 40,64/40,66 41,02/41,03 38/37

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,75 грн. Евро покупают за 40,55 грн., а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,85, евро — 41,10−41,35 грн.

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