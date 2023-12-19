К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 38 копеек в покупке и на 37 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 19 декабря: на межбанке евро резко пошло вверх, доллар тоже растет
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Открытие 19 декабря
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Закрытие 19 декабря
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Изменения
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37,19/37,21
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37,36/37,38
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17/17
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40,64/40,66
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41,02/41,03
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38/37
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,75 грн. Евро покупают за 40,55 грн., а продают за 41,15 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,85, евро — 41,10−41,35 грн.
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Источник: Минфин
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