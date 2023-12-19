По состоянию на декабрь 2023 к специальному налоговому режиму для IT-отрасли «Дія.City» присоединилось более 750 компаний. Об этом во время своего выступления на Diia Summit сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Forbes.
Резидентами «Дія.City» стали более 750 компаний — Федоров
Что известно
«Дія.City» по состоянию на декабрь 2023 года присоединилось более 750 компаний, из них более 70 компаний — из отрасли defence-tech.
В компаниях-резидентах «Дія.City» работает более 60 000 человек.
«Мы в пять раз снизили налоги для технологических компаний и внедрили налог на выведенный капитал», — отметил Федоров.
Напомним
По состоянию на март 2023 резидентами «Дія.City» было 500 компаний. По словам Федорова, это были как технологические гиганты, так и стартапы.
Из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дія.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.
Во время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов «Дія.City», даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата
Комментарии