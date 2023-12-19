Резидентами «Дія.City» стали более 750 компаний — Федоров

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Что известно

«Дія.City» по состоянию на декабрь 2023 года присоединилось более 750 компаний, из них более 70 компаний — из отрасли defence-tech.

В компаниях-резидентах «Дія.City» работает более 60 000 человек.

«Мы в пять раз снизили налоги для технологических компаний и внедрили налог на выведенный капитал», — отметил Федоров.