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19 декабря 2023, 18:38 Читати українською

Резидентами «Дія.City» стали более 750 компаний — Федоров

По состоянию на декабрь 2023 к специальному налоговому режиму для IT-отрасли «Дія.City» присоединилось более 750 компаний. Об этом во время своего выступления на Diia Summit сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Forbes.

По состоянию на декабрь 2023 к специальному налоговому режиму для IT-отрасли «Дія.

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Что известно

«Дія.City» по состоянию на декабрь 2023 года присоединилось более 750 компаний, из них более 70 компаний — из отрасли defence-tech.

В компаниях-резидентах «Дія.City» работает более 60 000 человек.

«Мы в пять раз снизили налоги для технологических компаний и внедрили налог на выведенный капитал», — отметил Федоров.

Напомним

По состоянию на март 2023 резидентами «Дія.City» было 500 компаний. По словам Федорова, это были как технологические гиганты, так и стартапы.

Из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дія.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.

Во время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов «Дія.City», даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и т. д. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к спецрежиму. В то же время, налоговые условия «Дія.City» остаются неизменными.

Источник: Минфин
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