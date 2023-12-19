На Едином портале государственных услуг «Дия» запустили обмен жилищного сертификата на жилье. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Дия Summit, пишет ЭП.
В «Дии» теперь можно обменять жилищный сертификат на жилье
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Что известно
«Теперь это будет работать онлайн. Эта неделя — стартовая, дальше услуга будет масштабироваться», — сказал президент.
Он напомнил, что сейчас средний размер жилищного сертификата 2 млн грн.
На сегодняшний день гражданами уже подано 7457 заявлений. Сформировано 1432 жилищных сертификата.
Источник: Минфин
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