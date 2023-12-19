В «Дии» теперь можно обменять жилищный сертификат на жилье

На Едином портале государственных услуг «Дия» запустили обмен жилищного сертификата на жилье. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Дия Summit, пишет ЭП.

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Что известно

«Теперь это будет работать онлайн. Эта неделя — стартовая, дальше услуга будет масштабироваться», — сказал президент.

Он напомнил, что сейчас средний размер жилищного сертификата 2 млн грн.

На сегодняшний день гражданами уже подано 7457 заявлений. Сформировано 1432 жилищных сертификата.