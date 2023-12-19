Google выплатит $700 миллионов потребителям в США для урегулирования иска

Alphabet, материнская компания Google, согласилась выплатить $700 млн и усилить конкуренцию в магазине приложений Google Play в соответствии с условиями антимонопольного урегулирования со штатами США и потребителями. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соглашение

Согласно соглашению Google заплатит $630 млн в фонд урегулирования для потребителей и $70 млн в фонд, который будет использоваться штатами.

В мировом соглашении говорится, что соответствующие требованиям пользователи получат по крайней мере $2 и могут получить дополнительные выплаты в зависимости от своих расходов в Google Play в период с 16 августа 2016 года по 30 сентября 2023 года.

К урегулированию присоединились все 50 штатов, округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

Иск против Google

Google обвиняли в том, что компания взимала с потребителей деньги из-за завышенных цен на приложения на устройствах Android, а также ненужных комиссий за транзакции в приложениях. Однако компания свою вину не признала.

В рамках мирового соглашения Google заявила, что упростит пользователям возможность скачивать приложения непосредственно от разработчиков.

В рамках сделки компания также согласилась внести изменения в работу системы Android в США, например, позволив разработчикам реализовать альтернативный метод выставления счетов за покупки в приложениях.