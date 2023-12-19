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19 декабря 2023, 11:36 Читати українською

Binance выплатит $2,7 млрд, BlackRock объяснила механизм погашения биткоин-ETF: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance выплатит $2,7 миллиарда в рамках соглашения с CFTC

Суд в США одобрил мировое соглашение между Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Биржа выплатит $1,35 млрд в виде гражданского штрафа в размере и вернет $1,35 млрд «незаконно полученных комиссий». Об этом сообщает пресс-служба CFTC.

Binance и ее бывший CEO Чанпен Чжао признали себя виновными в нарушении Закона о товарных биржах. Эксглава компании согласился заплатить из собственных средств штраф в размере $150 млн.

Согласно судебному решению, Binance по указанию Чжао активно привлекала клиентов из Соединенных Штатов, в том числе трейдинговые компании, заключавшие непосредственно на платформе соглашения с деривативами. Нарушая свои условия использования, биржа позволила по меньшей мере двум прайм-брокерам открыть субсчета без прохождения процедур KYC (знай своего клиента).

Также установлено, что Чжао и Binance сознательно игнорировали нормативные требования США и помогали американским клиентам уклоняться от контроля над их соблюдением.

После подачи иска CFTC ответчики закрыли аккаунты указанных в нем трейдинговых фирм.

Суд обязал Binance провести дополнительную сертификацию программ KYC. Компания должна внедрить структуру корпоративного управления, включающую совет директоров с независимыми членами, а также комитеты по комплаенсу и аудиту.

По отдельному приказу судьи Маниша Шаха бывший директор по соблюдению нормативных требований Binance Самюэль Лима выплатит штраф в размере $1,5 млн.

Бельгия будет продвигать идею создания глобальной блокчейн-системы в рамках ЕС

В правительстве Бельгии намерены продвигать идею создания общеевропейской блокчейн-системы на основе инициативы European Blockchain Services Infrastructure (EBSI). Об этом в интервью CoinDesk заявил государственный секретарь по цифровизации страны Матье Мишель.

Для этого Бельгия планирует заручиться поддержкой стран-участниц блока во время своего председательства в Совете Е С, отметил политик. По его словам, восемь государств уже присоединились к инициативе.

Согласно имеющейся информации, речь идет о разработке международной цифровой системы на базе блокчейн-технологий. Она будет содержать различные данные о гражданах европейских стран, таких как водительские права, право на владение собственностью и другие документы.

Основой для создания глобальной блокчейн системы должна стать инициатива EBSI. С 2018 г. она разрабатывается как технический инфраструктурный проект.

Матье Мишель отмечает, что система предназначена не для сбора новых данных о гражданах, а для укрепления цифрового суверенитета ЕС и повышения безопасности в виртуальной сфере.

«Мы действительно уделяем много внимания конфиденциальности, но также и прозрачности, контролю над данными. И с блокчейном есть технический аспект, который может нам это обеспечить», — заявил Мишель.

В то же время госсекретарь указывает на возможность использования альтернативных технологий взамен блокчейна. Он допустил разработку системы на основе квантовых вычислений, все еще находящихся на стадии концептуальной разработки.

BlackRock объяснила механизм погашения биткоина-ETF

Компания BlackRock присвоила потенциальному спотовому ETF на базе первой криптовалюты тикер IBIT, а также объяснила механизм его создания и погашения. Об этом говорится в обновленной документации.

Модель выкупа предполагает только «наличную форму». Погашение в «натуральном виде» (базовый актив) пока не получило одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
«Траст выпускает и выкупает корзины на постоянной основе. Эти транзакции будут производиться в обмен на наличные. При получении разрешения регулирующих органов эти транзакции также могут осуществляться в обмен на биткоины», — говорится в документе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предпочитает так называемую модель «наличных денег», которая потребует от BlackRock выводить первую криптовалюту из хранилища, немедленно продавать ее, а затем возвращать деньги инвестору в случае, если он хочет выкупить акции.

Активы под управлением Galaxy Digital достигли $5,3 млрд.

Объем активов под управлением возглавляемой Майком Новограцем компании Galaxy Digital за год вырос втрое — с $1,7 млрд до $5,3 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Увеличение показателя связано преимущественно с тем, что в августе администраторы конкурсной массы FTX выбрали Galaxy для управления некоторыми активами обанкротившейся криптобиржи. Теперь компания заинтересована в приобретении других неплатежеспособных компаний.

«У нас ориентированная на криптовалюты венчурная команда, которая инвестирует средства на нашем балансе в течение пяти лет», — отметил председатель по управлению активами Galaxy Digital Стив Курц.

По его словам, потенциальными целями могут стать компании, специализирующиеся на недвижимости и новых технологиях, из венчурного портфеля FTX, в частности ИИ-стартап Anthropic.

Источник: Минфин
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