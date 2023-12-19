За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 348,3 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 декабря: 1140 российских оккупантов, 15 танков и 9 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 348300 (+1140) человек,
- танков — 5798 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 10771 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 8190 (+15) ед,
- РСЗО — 926 (+0) ед,
- средства ПВО — 611 (+1) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6299 (+9),
- крылатые ракеты — 1611 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10842 (+20) ед,
- специальная техника — 1200 (+2)
Источник: Минфин
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