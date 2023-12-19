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19 декабря 2023, 9:44 Читати українською

Еврокомиссия начала расследование против соцсети Х Илона Маска

Еврокомиссия начала разбирательство в отношении соцсети Х (бывший Twitter) в связи с возможным нарушением ею закона о цифровых услугах, сообщается на сайте ЕК.

Еврокомиссия начала разбирательство в отношении соцсети Х (бывший Twitter) в связи с возможным нарушением ею закона о цифровых услугах, сообщается на сайте ЕК.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиРасследование будет сосредоточено на вопросах о том, соблюдает ли соцсеть требования DSA о противодействии распространению незаконного контента в ЕС; насколько эффективны меры, которые она предпринимает для борьбы с манипулированием информацией; каковы меры для повышения прозрачности деятельности Х; вводят ли пользователей в заблуждение пометки на аккаунтах в виде галочек, которые можно получить, имея платную подписку.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Расследование будет сосредоточено на вопросах о том, соблюдает ли соцсеть требования DSA о противодействии распространению незаконного контента в ЕС; насколько эффективны меры, которые она предпринимает для борьбы с манипулированием информацией; каковы меры для повышения прозрачности деятельности Х; вводят ли пользователей в заблуждение пометки на аккаунтах в виде галочек, которые можно получить, имея платную подписку.

В ЕК отметили, что это первое официальное разбирательство такого рода. Комиссия будет собирать доказательства нарушений, а также сможет вводить различные меры по принуждению соцсети к соблюдению положений DSA.

Напомним

Законодательство (DSA), которое вступило в силу в ноябре прошлого года, требует, чтобы очень большие онлайн-платформы и поисковые системы делали больше для борьбы с незаконным контентом и рисками общественной безопасности, а также для защиты своих услуг от манипулятивных методов.

DSA вводит новые правила модерации контента, конфиденциальности пользователей и прозрачности. Любой фирме, уличенной в нарушении, грозит штраф в размере до 6% ее мирового оборота.

Источник: Минфин
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