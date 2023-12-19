ООО «Диамант +» вводит новые стандарты в предоставлении кредита под залог недвижимости. Теперь вам не нужно ждать долгие недели — получите кредит за 24 часа.
Где получить кредит под залог недвижимости в Киеве за 24 часа с лицензией НБУ
Киевская финансовая компания «Диамант +» объявляет о запуске уникального кредитного продукта — получение средств под залог недвижимости в течение одних суток.
С этим инновационным предложением компания ставит в приоритет быстрое и удобное обслуживание клиентов, поддерживая принципы открытости и прозрачности.
Лицензия НБУ: Гарантия вашей безопасности
ООО «Диамант +» — это не просто финансовая компания, а история амбиций и профессионализма, начавшая свое развитие в 2020 году. С первого дня своего существования мы придерживаемся высоких стандартов в предоставлении финансовых услуг.
Наша молодость — это скорее преимущество, чем недостаток, потому что мы воплощаем современные и инновационные подходы в мире финансов.
Тем не менее, несмотря на относительную молодость, наша компания обладает опытом и профессиональным наследием. Основатели «Диамант +» — это команда экспертов, с многолетним опытом работы на финансовых рынках.
Их миссией было создать учреждение, которое не только предоставляет финансовые услуги, но и ставит в центр внимания потребности клиентов, стремясь к их финансовому благополучию.
Наша гордость — в лицензиях, выданных Национальным банком Украины, которые служат гарантией легальности и надежности всех наших финансовых операций. Мы с гордостью делимся тем, что обладаем тремя лицензиями, подчеркивая нашу способность предоставлять разнообразные финансовые услуги на высшем уровне.
Особое внимание заслуживает лицензия № 21/979-пк
Это удостоверение подчеркивает нашу обязанность работать в соответствии с высокими стандартами и обеспечивать наших клиентов финансовыми решениями, в которых они могут полностью доверять.
Уникальные преимущества:
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Прозрачность сделок: Мы гордимся тем, что указываем в договоре фактическую сумму, которую вы получаете, и начисляем проценты только за период использования кредита.
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Гибкий график платежей: Наша финансовая организация предоставляет возможность возврата средств по вашему удобному графику.
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Выгодные условия: Ставка от 1,5% в месяц, срок кредитования до 10 лет, максимальная сумма до 50 млн. грн.
Простые условия получения кредита под залог недвижимости:
- Сумма кредита: от 30 000 до 50 000 000 грн.
- Кредитная история: не имеет значения.
- Ставка по кредиту: фиксированная от 1,5% в месяц.
- Срок кредитования: от 61 дня до 10 лет.
- Без комиссии: за оформление кредита.
- Без справки о доходах.
- Доступно в Киеве и Харькове, с учетом областей.
ООО «Диамант +»: Вместе к успеху
Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству с клиентами для достижения общего положительного финансового результата. Узнайте, как «Диамант +» может сделать вашу финансовую мечту реальностью. Оформите кредит под залог недвижимости прямо сейчас!
Ваша безопасность — наш приоритет. Наши лицензии гарантируют вам надежность и законность каждой сделки. «Диамант +» — ваш надежный финансовый партнер.
Контактная информация:
Главный офис:
Адрес: Киев, ул. Большая Васильковская 84, офис 8
Телефон:
+38 068 883 28 82
+38 096 515 55 22
+38 066 515 55 22
Представительство в Харькове:
Адрес: Харьков, ул. Рымарская, дом. 26, офис 1
Телефон: +38 050 960 32 22
Электронная почта: info.diamantplus@ukr.net
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