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19 декабря 2023, 15:40 Читати українською

Где получить кредит под залог недвижимости в Киеве за 24 часа с лицензией НБУ

ООО «Диамант +» вводит новые стандарты в предоставлении кредита под залог недвижимости. Теперь вам не нужно ждать долгие недели — получите кредит за 24 часа.

Киевская финансовая компания «Диамант +» объявляет о запуске уникального кредитного продукта — получение средств под залог недвижимости в течение одних суток.

С этим инновационным предложением компания ставит в приоритет быстрое и удобное обслуживание клиентов, поддерживая принципы открытости и прозрачности.

Лицензия НБУ: Гарантия вашей безопасности

ООО «Диамант +» — это не просто финансовая компания, а история амбиций и профессионализма, начавшая свое развитие в 2020 году. С первого дня своего существования мы придерживаемся высоких стандартов в предоставлении финансовых услуг.

Наша молодость — это скорее преимущество, чем недостаток, потому что мы воплощаем современные и инновационные подходы в мире финансов.

Тем не менее, несмотря на относительную молодость, наша компания обладает опытом и профессиональным наследием. Основатели «Диамант +» — это команда экспертов, с многолетним опытом работы на финансовых рынках.

Их миссией было создать учреждение, которое не только предоставляет финансовые услуги, но и ставит в центр внимания потребности клиентов, стремясь к их финансовому благополучию.

Наша гордость — в лицензиях, выданных Национальным банком Украины, которые служат гарантией легальности и надежности всех наших финансовых операций. Мы с гордостью делимся тем, что обладаем тремя лицензиями, подчеркивая нашу способность предоставлять разнообразные финансовые услуги на высшем уровне.

Особое внимание заслуживает лицензия № 21/979-пк от 23.04.2021 г., которая раскрывает наше право предоставлять займы, включая финансовые кредиты.

Это удостоверение подчеркивает нашу обязанность работать в соответствии с высокими стандартами и обеспечивать наших клиентов финансовыми решениями, в которых они могут полностью доверять.

Уникальные преимущества:

  1. Прозрачность сделок: Мы гордимся тем, что указываем в договоре фактическую сумму, которую вы получаете, и начисляем проценты только за период использования кредита.

  2. Гибкий график платежей: Наша финансовая организация предоставляет возможность возврата средств по вашему удобному графику.

  3. Выгодные условия: Ставка от 1,5% в месяц, срок кредитования до 10 лет, максимальная сумма до 50 млн. грн.

Простые условия получения кредита под залог недвижимости:

  • Сумма кредита: от 30 000 до 50 000 000 грн.
  • Кредитная история: не имеет значения.
  • Ставка по кредиту: фиксированная от 1,5% в месяц.
  • Срок кредитования: от 61 дня до 10 лет.
  • Без комиссии: за оформление кредита.
  • Без справки о доходах.
  • Доступно в Киеве и Харькове, с учетом областей.

ООО «Диамант +»: Вместе к успеху

Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству с клиентами для достижения общего положительного финансового результата. Узнайте, как «Диамант +» может сделать вашу финансовую мечту реальностью. Оформите кредит под залог недвижимости прямо сейчас!

Ваша безопасность — наш приоритет. Наши лицензии гарантируют вам надежность и законность каждой сделки. «Диамант +» — ваш надежный финансовый партнер.

Контактная информация:

Главный офис:

Адрес: Киев, ул. Большая Васильковская 84, офис 8

Телефон:

+38 068 883 28 82

+38 096 515 55 22

+38 066 515 55 22

Представительство в Харькове:

Адрес: Харьков, ул. Рымарская, дом. 26, офис 1

Телефон: +38 050 960 32 22

Сайт компании

Электронная почта: info.diamantplus@ukr.net

Источник: Минфин
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