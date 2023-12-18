Курс валют на вечер 18 декабря: на межбанке доллар и евро растут

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 17 копеек в покупке и продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 18 декабря Закрытие 18 декабря Изменения доллар 37,04/37,06 37,19/37,21 15/15 евро 40,47/40,48 40,64/40,65 17/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,60 грн. Евро покупают за 40,48 грн., а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,69, евро — 40,85−41,06 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .