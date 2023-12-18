К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 17 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 18 декабря: на межбанке доллар и евро растут
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Открытие 18 декабря
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Закрытие 18 декабря
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Изменения
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37,04/37,06
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37,19/37,21
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15/15
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40,47/40,48
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40,64/40,65
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17/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,60 грн. Евро покупают за 40,48 грн., а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,69, евро — 40,85−41,06 грн.
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Источник: Минфин
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