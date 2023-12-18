Еврокомиссия объявила о выделении более 65 миллионов евро четырем странам Европейского Союза, принимающим на своей территории украинских беженцев. Об этом сообщила пресс-служба комиссии в понедельник 18 декабря.
Еврокомиссия выделит 65 млн евро для помощи украинским беженцам в четырех странах
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Деньги получат правительства Болгарии, Чехии, Польши и Румынии. Помощь оказывается для облегчения финансовой нагрузки на систему адаптации беженцев и обеспечения им надлежащего уровня поддержки, услуг и помощи.
Страны могут использовать дополнительное финансирование для:
- перехода от предоставления беженцам «коллективного» убежища к индивидуальному расселению в частном секторе;
- предоставление языковых курсов, социальных и медицинских услуг;
- помощи беженцам в поиске работы.
По данным Еврокомиссии, сейчас на территории ЕС находятся более 4,1 миллиона украинцев, которые воспользовались возможностями временной защиты на территории ЕС.
Директива временной защиты была активирована впервые в истории ЕС вскоре после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, затем ее действие было продлено до марта 2025 года.
Источник: Минфин
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