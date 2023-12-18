Цены на АЗС: Бензин и дизтопливо подешевели

С 15 по 18 декабря средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 35 коп./л и составляет 52,08 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 51 коп./л — до 55,07 грн/л., а дизельное горючее — на 6 коп./л, до 52,22 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.ua.

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Как изменились цены

На станциях ОККО и WOG бензины подешевели на 1 грн/л: А-95 — до 54,99 грн/л, А-95+ — до 56,99 грн/л. Цена на ДТ в этих сетях осталась на прежнем уровне — 54,99 грн/л.

UPG снизила цены на бензин на 1,1 грн/л: бензин марки А-95 подешевел до 50,60 грн/л, А-95+ — до 54,20 грн/л. Бензины на KLO подешевели на 50 коп./л.

Такие сети как Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS и другие снизили цену на все виды горючего на 0,12−1,5 грн/л.