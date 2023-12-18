Музыкальный сервис Spotify окончательно покинул россию

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 декабря 2023, 12:44 Читати українською

Музыкальный сервис Spotify окончательно покинул россию

Шведский музыкальный сервис Spotify окончательно прекратил работу в россии. 14 декабря компания ликвидировала свое российское юридическое лицо ООО «Спотифай», которое работало почти 10 лет. Об этом сообщают СМИ страны-террористки.

Шведский музыкальный сервис Spotify окончательно прекратил работу в россии. 14 декабря компания ликвидировала свое российское юридическое лицо ООО «Спотифай», которое работало почти 10 лет.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Spotify приняла это решение из-за новых законов, ограничивающих распространение информации в россии. Сервис был одним из самых популярных в стране. Однако из-за нападения на Украину компания сначала ограничила работу в россии, а в июне того же года объявила о полном ее прекращении.

Из-за выхода из российского рынка Spotify потеряла около 1,5 млн платных подписчиков в первом квартале 2022 года и около 600 тыс. за второй квартал прошлого года.

Компания называла запуск в россии одним из самых успешных выходов на новый рынок в истории Spotify.

Напомним, что в начале декабря из Spotify ушел финансовый директор. Это произошло после ряда больших сокращений — компания уволила 17% сотрудников.

Читайте также: Сумма сделок выхода западного бизнеса из рф в прошлом году оценивается в $21 миллиард

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
18 декабря 2023, 13:17
#
Так українці давайте всі підпишемося на Spotify, в занк вдячності за підтримку України. Давайте покажемо що Spotify нічого не втратила, а ще більше отримає, бо 1,5 млн підписників ми можемо компенсувати дуже швидко.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами