Музыкальный сервис Spotify окончательно покинул россию

Шведский музыкальный сервис Spotify окончательно прекратил работу в россии. 14 декабря компания ликвидировала свое российское юридическое лицо ООО «Спотифай», которое работало почти 10 лет. Об этом сообщают СМИ страны-террористки.

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Spotify приняла это решение из-за новых законов, ограничивающих распространение информации в россии. Сервис был одним из самых популярных в стране. Однако из-за нападения на Украину компания сначала ограничила работу в россии, а в июне того же года объявила о полном ее прекращении.

Из-за выхода из российского рынка Spotify потеряла около 1,5 млн платных подписчиков в первом квартале 2022 года и около 600 тыс. за второй квартал прошлого года.

Компания называла запуск в россии одним из самых успешных выходов на новый рынок в истории Spotify.

Напомним, что в начале декабря из Spotify ушел финансовый директор. Это произошло после ряда больших сокращений — компания уволила 17% сотрудников.

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