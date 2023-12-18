Mastercard расширит лимит пополнения карты наличными на кассах до 35 тыс. грн

Оператор платежной системы MasterCard Inc. намерен интегрировать сервис «наличные карты» с приложением «Дия», что позволит увеличить лимит разового пополнения карты с 5 тыс. грн до 35 тыс. грн. Об этом сообщил директор по развитию коммерции Mastercard в Украине Валерий Новиков, пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

«Мы запускаемся с WOG, и это будет первая сеть, и сразу через несколько дней… будет еще одна сеть АЗС, с которой также запускаемся через пополнение пополнения банковской картой и интеграцией с «Дия», — сказал Новиков.

«Мы не интегрируем в „Дие“ торговые точки. То есть, это не WOG проинтегрировался в „Дие“, а мы проинтегрировали сам сервис вместе с компанией iPay, и по состоянию на сегодняшний день мы просто будем подключать новых торговцев, будем регистрировать их в Национальном банке как агентов банка с приемом наличных денег для дальнейшего перечисления», — пояснил он.

Новиков отметил, что у сетевых торговцев будет две опции: пополнение карты до 5 тыс. грн и до 35 тыс. грн в случае верификации в «Дие».

Он напомнил, что в настоящее время участниками сервиса «наличные карты» являются три торговые сети: АЗК «Укрнафта», сеть магазинов «Семь 23» и АЗС WOG.