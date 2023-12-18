Украинцы стали больше покупать электромобили: какие модели самые популярные

Украинский автопарк в ноябре пополнили 4,3 тыс. электромобилей — наибольшие показатели из регистраций этих авто продемонстрировали Львовская область и Киев. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Сколько авто зарегистрировано

Так, во Львовской области зарегистрировали 603 авто (89% подержанные), а в Киеве — 561 ед. (67% б/у).

Замыкает топ-3 Днепропетровская область (315 ед. (72% б/у).

Также в топ-5 Киевская (312 ед., 6% б/у) и Винницкая (245 ед., 87% б/у) области.

Какие авто самые популярные

Среди новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках остается Volkswagen ID.4

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто среди лидеров: