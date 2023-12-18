За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 347 160 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 декабря: 1090 российских оккупантов, 44 танка и 12 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 347160 (+1090) человек,
- танков — 5783 (+44) ед,
- боевых бронированных машин — 10752 (+60) ед,
- артиллерийских систем — 8175 (+38) ед,
- РСЗО — 926 (+3) ед,
- средства ПВО — 610 (+1) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6290 (+12),
- крылатые ракеты — 1610 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10822 (+56) ед,
- специальная техника — 1198 (+4)
Источник: Минфин
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