Программа «Доступный факторинг» — это новая инициатива, которая дополняет уже известную программу «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом в фейсбуке написала министр экономики Юлия Свириденко.
В Минэкономики объяснили, как работает программа «Государственный факторинг»
Что означает государственный факторинг
«Например, вы производитель и часто сталкиваетесь с задержками выплат от ритейла. Можете обратиться в банк-фактор, тот произведет оплату раньше. А государство компенсирует процентную ставку за факторинг на уровне до 13% годовых. Банк сможет предоставить факторинг до 95% дебиторской задолженности, но сумма финансирования не может превышать 150 миллионов гривен, включая средства, заимствованные по программам „Доступные кредиты 5−7−9%“ и „Доступный финансовый лизинг 5−7−9%“», — написала министр.
По ее словам, благодаря факторингу предприятия будут иметь возможность покрывать ежедневные расходы, уменьшать риск невыплат от контрагентов и улучшать устойчивость по всей цепи поставок товаров.
Уже 5 банков присоединились к программе, в частности, OTP Bank, Таскомбанк, Com In Bank, Глобус Банк и МТБ банк.
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