В Минэкономики объяснили, как работает программа «Государственный факторинг»

Что означает государственный факторинг

«Например, вы производитель и часто сталкиваетесь с задержками выплат от ритейла. Можете обратиться в банк-фактор, тот произведет оплату раньше. А государство компенсирует процентную ставку за факторинг на уровне до 13% годовых. Банк сможет предоставить факторинг до 95% дебиторской задолженности, но сумма финансирования не может превышать 150 миллионов гривен, включая средства, заимствованные по программам „Доступные кредиты 5−7−9%“ и „Доступный финансовый лизинг 5−7−9%“», — написала министр.