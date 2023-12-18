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18 декабря 2023, 16:05 Читати українською

E-ZOO и Mastercard — идеальное решение новогодних подарков для домашних любимцев

Е-ZOO совместно с платежной системой Mastercard проводит предновогоднюю акцию. Постоянные клиенты и гости интернет-магазина зоотоваров получают дополнительную скидку 10% на акционные товары, оплачивая заказы на сайте картой Mastercard. Акция действует до 31 декабря 2023 года.

Для получения скидки необходимо выполнить только 2 условия:

● выбрать подарки для любимца среди 1000 участвующих в данной акции товаров;
● при выборе способа оплаты нажать «Онлайн оплата Mastercard».

Скидка будет применена автоматически. Дальше все как обычно:

● бесплатная доставка в пункты самовывоза при любой сумме заказа;
● бесплатная доставка курьером по Киеву и пригороду при заказе от 500 грн;
● поддержка отдела заботы магазина 7 дней в неделю.

Особенности условий доставки заказов, сделанных на сайте Е-ZOO:

Пункты самовывоза Е-ZOO работают в Киеве и пригороде: Лесники, Крюковщина, Стоянка, Борисполь, Софиевская Борщаговка, Гостомель.

По Украине зоотовары с бесплатной доставкой можно заказать во Львов, Черновцы,
Каменец-Подольский, Хмельницкий, Тернополь, Канев, Одессу, Белую Церковь.

Заказы в пункты самовывоза доставляются ежедневно, кроме воскресенья. Забирать товар можно каждый день в часы работы зоомагазина.

Какие группы товаров принимают участие в акциях E-ZOO и Mastercard?

В акции принимают участие товары для собак, кошек, грызунов, птиц и рыб. Это корма, лакомство, лекарства, противопаразитарные средства, игрушки, одежда, лежаки, переноски, клетки и аксессуары к ним.

В акции представлены предложения по всем категориям. Список товаров не является устойчивым. Он постоянно обновляется, чтобы каждый владелец мог выбрать новогодний подарок для любимца и сэкономить. Постоянно посещая сайт можно изрядно сэкономить!

Суммируется ли скидка при оплате MasterCard с другими скидками?

Сухой корм для собак и кошек принимает участие в других новогодних акциях. Поэтому на сайте много вариантов корма класса премиум, супер-премиум и холистик уже со скидкой, а 10 дополнительных процентов сделают новогодний шопинг поистине сказочным.

Одежда для собак, игрушки, лотки и наполнители для кошек, средства по уходу за животными — скидка на любые товары, включенные в акции, суммируется с собственной скидкой зарегистрированных пользователей, главное, не забыть выбрать способ оплаты с Mastercard.

Уверены, что Новый год и Рождество подарят нам много чудес, и именно тех, которые так долго ожидаем. А дебоширы тоже ждут подарков… Хорошо, что со скидками можно удивлять любимцев без ущерба для бюджета до конца месяца — не медлите!

Источник: Минфин
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