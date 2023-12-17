За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 346 070 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 декабря: 1250 российских оккупантов, 19 танков и 40 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 346070 (+1250) человек,
- танков — 5739 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 10692 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 8137 (+37) ед,
- РСЗО — 923 (+3) ед,
- средства ПВО — 609 (+4) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6278 (+40),
- крылатые ракеты — 1610 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10766 (+56) ед,
- специальная техника — 1194 (+4)
Источник: Минфин
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