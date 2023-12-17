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17 декабря 2023, 15:21 Читати українською

В Китае неофициально запрещают использование техники Apple и Samsung — Bloomberg

Все больше китайских государственных компаний и ведомств стали запрещать своим сотрудникам пользоваться техникой Apple и Samsung на рабочих местах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Все больше китайских государственных компаний и ведомств стали запрещать своим сотрудникам пользоваться техникой Apple и Samsung на рабочих местах.

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Что известно

Несколько китайских государственных фирм и правительственных ведомств по крайней мере в восьми провинциях за последние один-два месяца приказали сотрудникам использовать отечественные бренды смартфонов и другой мобильной техники.

Новая негласная политика компаний в стране внедряется на фоне повышения популярности китайского бренда Huawei. Администрация президента КНР Си Цзиньпина одобрила решение расширить запрет устройств иностранных брендов в целях сокращения утечки секретных данных, отметили источники.

В декабре небольшие фирмы и организации издали собственные устные директивы о запретах техники Apple, что свидетельствует о новом, гораздо более широком, движении по запрету американских гаджетов в Китае.

Ранее китайское правительство отвергло утверждение об ограничении использования iPhone, одновременно выразив обеспокоенность по поводу безопасности устройства.

«Китай не издавал законы и постановления, которые запрещали бы покупку телефонов Apple или иностранных брендов», — заявила представитель МИД Мао Нин в сентябре.

Bloomberg пишет, что пока неясно, сколько именно китайских госучреждений издали подобные директивы.

«Различные организации, вероятно, будут отличаться ужесточением воплощения внутренних указов: некоторые запрещают использовать Apple на рабочем месте, а другие полностью запрещают их использование», — говорится в материале.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
17 декабря 2023, 16:39
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Справедливо.
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