«єВідновлення»: в Киевской области согласовали почти 800 миллионов компенсации на ремонт жилья

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Компенсация на ремонт жилья

«Принято положительное решение почти по 7,4 тыс. заявкам. В общей сложности подано почти 11,8 тыс. заявок. Комиссии продолжают их обрабатывать», — отметил Кравченко.

По его словам, также действует компенсация за уничтоженное жилье — безналичные сертификаты. С июля в Киевской области уже подано более 2 тыс. заявок в 24 общинах, из них 419 одобрены. Общая сумма компенсаций составляет более 1,4 млрд грн.

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Как отметил Кравченко, «єВідновлення» — это одна из программ, реализация которой позволяет ускорить восстановление Киевщины. Всего из 28 тысяч объектов, поврежденных в результате российской агрессии, уже восстановлено более 15 тысяч.

«Не останавливаем и антикоррупционные меры в области. Люди должны видеть, что к коррупции в Киевской области — нулевая толерантность. Уделяем особое внимание всем тендерным процедурам и закупкам. Это касается не только процесса восстановления, но и всех других сфер деятельности», — подчеркнул глава ОВА.

Напомним

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья.

Что стоит сделать для получения выплат

Для получения выплат по программе необходимо:

Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дия, если не подавали ранее; Открыть счет «єВідновлення» в банке (до или при подаче заявления); Подать заявление о получении помощи через Дию; Ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия; Дождаться в Дии уведомления о вынесении решения комиссией; Получить деньги на карту «єВідновлення».

Эти средства можно использовать для приобретения строительных материалов, оплаты строительных работ и услуг подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дия».

Также с 1 августа в «Дии» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье.