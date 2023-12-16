За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 344 820 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 декабря: 930 российских оккупантов, 14 танков и 12 БПЛА
673="309″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="309″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody">
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 344820 (+930) человек,
- танков — 5720 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 10667 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 8100 (+1) ед,
- РСЗО — 920 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6238 (+12),
- крылатые ракеты — 1609 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10710 (+11) ед,
- специальная техника — 1190 (+1)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии