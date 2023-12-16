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16 декабря 2023, 16:30 Читати українською

Стоимость всех украинских стартапов составляет 23,3 млрд евро — Минцифры

Общая стоимость всех украинских стартапов оценивается в 23,3 млрд. евро по состоянию на ноябрь 2022 года. Это на 4 млрд. евро меньше, чем в 2021 году. Об этом говорится в Глобальной стратегии развития инноваций от Минцифры.

Общая стоимость всех украинских стартапов оценивается в 23,3 млрд.
Фото:depositphotos

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Как изменилась стоимость стартапов

За последние пять лет стоимость украинских стартапов выросла более чем в 9 раз, с 2,5 млрд евро в 2017 году.

В Украине насчитывается 1500 активных стартапов, а еще более 600 стартапов были основаны украинцами или выпускниками местных университетов.

Что касается иностранных стартапов, то более 500 из них открыли офисы в Украине, демонстрируя интерес к мощностям местного рынка.

Также в Украине насчитывается более 285 тысяч IT-специалистов.

«Отдельную нишу среди субъектов инноваций занимают так называемые спиноф-компании. Как правило, они уже осуществляют инновационную деятельность в течение не менее пяти лет с момента государственной регистрации. Основателем таких компаний могут быть научные учреждения, учреждения высшего образования или компании, получившие лицензию на использование технологий или объектов права интеллектуальной собственности, разработанных таким научным учреждением или высшим образованием», — пишут в Минцифры.

Источник: Минфин
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