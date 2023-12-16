Министерство финансов опубликовало информацию об источниках финансирования государственного бюджета в 2023 году. Общий объем финансирования на 15 декабря составил $53,1 млрд, или 1,942 трлн грн.
Министерство финансов назвало главные источники финансирования бюджета Украины (инфографика)
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Наполнение бюджета
Больше всего средств получили в виде макрофинансовой помощи от Евросоюза. В первую тройку также вошли средства от размещения облигаций внутренних государственных займов, а также гранты США.
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макрофинансовая помощь от Европейского Союза — $17,9 млрд;
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ОВГЗ — $14,7 млрд (эквивалент);
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гранты от Соединенных Штатов Америки — $10,9 млрд;
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средства от МВФ — $4,5 млрд;
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льготное финансирование от Канады — $1,8 млрд;
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льготное финансирование от Японии — $1,5 млрд.
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Источник: Минфин
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