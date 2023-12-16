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16 декабря 2023, 15:10 Читати українською

Министерство финансов назвало главные источники финансирования бюджета Украины (инфографика)

Министерство финансов опубликовало информацию об источниках финансирования государственного бюджета в 2023 году. Общий объем финансирования на 15 декабря составил $53,1 млрд, или 1,942 трлн грн.

Министерство финансов опубликовало информацию об источниках финансирования государственного бюджета в 2023 году.
Фото: depositphotos

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Наполнение бюджета

Больше всего средств получили в виде макрофинансовой помощи от Евросоюза. В первую тройку также вошли средства от размещения облигаций внутренних государственных займов, а также гранты США.

  • макрофинансовая помощь от Европейского Союза — $17,9 млрд;

  • ОВГЗ — $14,7 млрд (эквивалент);

  • гранты от Соединенных Штатов Америки — $10,9 млрд;

  • средства от МВФ — $4,5 млрд;

  • льготное финансирование от Канады — $1,8 млрд;

  • льготное финансирование от Японии — $1,5 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Kankakee
Kankakee
16 декабря 2023, 15:49
#
Ну норм допомога росте на 1−2 млрд в рік, 👍 , але проблема в тому що зараз влада ніяк не використовує цю допомогу для відновлення економіки 🐌, тільки для замороження і стабілізації ситуації що да було супер актуально перший рік війни але вже другий рік 🤷 і пора відновлювати на що натякає і програма МВФ і програма США, а Зеленський нажаль осідлав коника контрнаступ і намагається видати бажане за дійсне — Ну як наступати в умовах коли поставленого нам озброєння втричі менше ніж у Росії? 🙈 І зрозуміло що мабуть він розраховує на козиря в рукаві такі як вступ до Євросоюзу і натяки на те що Штати готові скластися на 500 млрд в Україну 🥳 Але навіть те що на даний момент питання з виділенням коштів на наступний рік підвисло і у США і ЄС це теж якби натяк на те що політикам введення війни до переможного кінця не імпонує західним партнерам аж ніяк 😑
+
+34
BatonUA
BatonUA
16 декабря 2023, 17:34
#
В ЄС проблема Орбан. В США — республіканці з кордом. У нас — зрадофіли. Вірю, що дві проблеми через місяць будуть вирішені
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