Министерство финансов назвало главные источники финансирования бюджета Украины (инфографика)

Министерство финансов опубликовало информацию об источниках финансирования государственного бюджета в 2023 году. Общий объем финансирования на 15 декабря составил $53,1 млрд, или 1,942 трлн грн.

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Наполнение бюджета

Больше всего средств получили в виде макрофинансовой помощи от Евросоюза. В первую тройку также вошли средства от размещения облигаций внутренних государственных займов, а также гранты США.