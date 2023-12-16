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16 декабря 2023, 14:17 Читати українською

НБУ исключил из реестров 13 финансовых компаний

Национальный банк исключил двенадцать небанковских финансовых учреждений из Государственного реестра финансовых учреждений и одно небанковское учреждение из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк исключил двенадцать небанковских финансовых учреждений из Государственного реестра финансовых учреждений и одно небанковское учреждение из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.
Фото: depositphotos

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Кого исключили из реестра

В частности, в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий из Государственного реестра финансовых учреждений исключены:

  • ООО «Финансовая компания Капитал Финанс»;
  • ООО «Рендолф Капитал»;
  • ООО «Коленди Файненс»;
  • ПО «Ломбард Павленко и Компания»;
  • ООО «Компани Финанс»;
  • ООО «Маркет-Финанс»;
  • ООО «ФК «Ирбис Фактор»;
  • ООО «ФК «Конверсия»;
  • ООО «ФК «Кредиком Груп»;
  • ООО «ФК «Финансовый мир».

Отмечается, что из-за отсутствия действующих лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг из реестра финучреждений исключена Государственная инвестиционная компания, а также НАК «Укрсветлолизинг» — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Кроме того, из Государственного реестра финансовых учреждений исключен ООО «Атом Финанс» в связи с отсутствием в течение трех месяцев лицензии/лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Также НБУ исключил из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров ООО «Страховой брокер «Гарантия будущего» на основании поданного им заявления.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 13 декабря.

Источник: Минфин
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