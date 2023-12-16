НБУ исключил из реестров 13 финансовых компаний

Национальный банк исключил двенадцать небанковских финансовых учреждений из Государственного реестра финансовых учреждений и одно небанковское учреждение из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кого исключили из реестра

В частности, в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий из Государственного реестра финансовых учреждений исключены:

ООО «Финансовая компания Капитал Финанс»;

ООО «Рендолф Капитал»;

ООО «Коленди Файненс»;

ПО «Ломбард Павленко и Компания»;

ООО «Компани Финанс»;

ООО «Маркет-Финанс»;

ООО «ФК «Ирбис Фактор»;

ООО «ФК «Конверсия»;

ООО «ФК «Кредиком Груп»;

ООО «ФК «Финансовый мир».

Отмечается, что из-за отсутствия действующих лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг из реестра финучреждений исключена Государственная инвестиционная компания, а также НАК «Укрсветлолизинг» — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Кроме того, из Государственного реестра финансовых учреждений исключен ООО «Атом Финанс» в связи с отсутствием в течение трех месяцев лицензии/лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Также НБУ исключил из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров ООО «Страховой брокер «Гарантия будущего» на основании поданного им заявления.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 13 декабря.