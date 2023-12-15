Курс валют на вечер 15 декабря: на межбанке евро резко упало, а в обменниках выросло

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 19 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 15 декабря Закрытие 15 декабря Изменения доллар 36,98/37,00 37,04/37,06 6/6 евро 40,66/40,67 40,47/40,48 19/19

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,22−37,65 грн. Евро покупают за 40,40 грн., а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,60, евро — 40,78−41,00 грн.

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