К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 19 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 15 декабря: на межбанке евро резко упало, а в обменниках выросло
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Открытие 15 декабря
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Закрытие 15 декабря
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Изменения
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36,98/37,00
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37,04/37,06
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6/6
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40,66/40,67
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40,47/40,48
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19/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,22−37,65 грн. Евро покупают за 40,40 грн., а продают за 41,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,60, евро — 40,78−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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