Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems откроет исследовательский центр в Украине

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems создает отдельный R&D-центр в Украине и планирует нанимать специалистов. Об этом исполнительный директор компании в Украине Александр Бережной рассказал изданию DOU.

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Он заявил, что R&D-подразделение будет работать на базе центра Центр по сервису, поддержке, обучению и логистике (SSTLC), который компания открыла в Украине весной. В нем готовят операторов дронов Vector, также Центр стал новой локацией для ремонта и закупки запасных частей.

По словам Бережного, значительная часть работы украинского Центра SSTLC еще с апреля причастна к R&D, поэтому компания приняла решение о создании отдельного отдела для разработок и исследований.

«Украинское R&D-подразделение будет расти, оно будет совмещать software и hardware инженерию. Каких именно специалистов мы будем искать, пока не могу сказать, — этот вопрос прорабатывается… Из соображений безопасности я не могу сообщить, где именно географически будет R&D-подразделение, но оно будет работать на базе Центра SSTLC», — рассказал Бережной.

Он уточнил, что в 2024 году в Украине будут производить запасные части для дронов «Vector», а на 2025-й планируют уже полный сборник этих беспилотников.

«Чтобы реализовать эти планы, мы арендовали помещение площадью в несколько тысяч квадратных метров для нашей команды по производству, исследованиям и разработкам. Планируем, что над этим проектом будут работать ориентировочно 40 специалистов», — отметил Бережной.

Он добавил, что компания также будет расширять свою украинскую команду инженеров по программному и аппаратному обеспечению.

При этом летом в Quantum-Systems утверждали, что не планируют открывать в Украине новые офисы, представительства или R&D-центры.

Quantum-Systems производит беспилотник «Vector», который может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, передающую видеопоток. Компания сотрудничает с Министерством обороны Украины: на нужды ВСУ уже передали сотни таких дронов.

В декабре в Минцифре сообщили, что немецкая компания отозвалась на призыв правительства организовать производство в Украине, также Quantum-Systems стала резидентом «Дия City».