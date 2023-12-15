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15 декабря 2023, 17:56 Читати українською

Украина расторгнет соглашение с Беларусью о взаимной защите инвестиций

Кабинет министров на заседании 15 декабря одобрил проект закона «О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о содействии и взаимной защите инвестиций». Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров на заседании 15 декабря одобрил проект закона «О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о содействии и взаимной защите инвестиций».
Фото: slovoidilo.ua

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«Законопроектом предлагается прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о содействии и взаимной защите инвестиций, совершенном 14 декабря 1995 года в Киеве и ратифицированном законом Украины от 6 декабря 1996 года № 576/96-ВР», — отметил Мельничук.

Напомним

В ноябре Кабмин приостановил действие соглашения о сотрудничестве по борьбе с преступлениями в сфере экономики в части отношений с правительствами рф и Республики Беларусь.

Ранее Кабмин остановил сотрудничество с россией и Беларусью в рамках соглашения СНГ по борьбе с преступностью.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
15 декабря 2023, 18:09
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А какие еще договоренности остались с подстилкой эРэФии?
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