Украина расторгнет соглашение с Беларусью о взаимной защите инвестиций

Кабинет министров на заседании 15 декабря одобрил проект закона «О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о содействии и взаимной защите инвестиций». Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Законопроектом предлагается прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о содействии и взаимной защите инвестиций, совершенном 14 декабря 1995 года в Киеве и ратифицированном законом Украины от 6 декабря 1996 года № 576/96-ВР», — отметил Мельничук.

Напомним

В ноябре Кабмин приостановил действие соглашения о сотрудничестве по борьбе с преступлениями в сфере экономики в части отношений с правительствами рф и Республики Беларусь.

Ранее Кабмин остановил сотрудничество с россией и Беларусью в рамках соглашения СНГ по борьбе с преступностью.