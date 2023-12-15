Агрохолдинг «МХП» готов досрочно выкупить свои евробонды за 95% номинала

Агрохолдинг «МХП», выкупивший в ноябре 30,2% выпуска еврооблигаций с погашением 10 мая 2024 года по цене 85% от номинала, предложил владельцам остальных еврооблигаций на $349,2 млн выкупить их по цене 95% от номинала. Об этом идет речь в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

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МХП договорился о привлечении кредитов на общую сумму $480 млн от Международной финансовой корпорации (IFC) из группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Корпорации международного финансирования США (DFC). Эти средства компания планировала потратить на рефинансирование долга и поддержку текущей деятельности.

Прием заявок на выкуп облигаций по указанной цене завершится 4 января в 17.00 по Нью-Йорку, после чего к 19 января цена будет снижена до 85% от номинала, а расчеты ожидаются 23 января или близко к этой дате.

МХП отмечает, что для досрочного выкупа евробондов планирует использовать предоставленное ей крупными международными финансовыми институтами развития (МФИ) финансирование, а также наличные денежные ресурсы компании.

Относительно цены «МХП» отметил, что после завершения первого тендера, объявленного 25 сентября и завершенного 10 ноября, рыночная цена ее облигаций существенно выросла, и они постоянно торгуются по цене выше 90% от номинала.

«МХП» в конце сентября сделало предложение о досрочном выкупе своих еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года по цене 85% от номинала. По итогам предложения МХП договорился о выкупе облигаций на $150,8 млн.

По данным Франкфуртской фондовой биржи, объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов «МХП» с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, после чего их цена достигла 92,7 % номинала 26 октября. Отсрочка расчетов по тендеру привела к снижению котировок до 88,03% номинала, однако в настоящее время они возобновились до 91,5% номинала.

В полугодовом отчете «МХП» указывал, что на 30 июня 2023 года его свободные средства составляли $502 млн, из которых $277 млн находились у дочерних компаний группы за пределами Украины. Однако агрохолдинг уточнил, что согласно правилам репатриации, установленным Нацбанком Украины, экспортная выручка должна быть репатриирована в Украину в течение шести месяцев, что ограничивает способность «МХП» использовать эти средства для погашения задолженности. Поэтому «МХП» призвал владельцев облигаций согласиться на выкуп, поскольку компания не может гарантировать, что эта ликвидность будет сохранена и облигации будут погашены в срок.

Напомним

«МХП» за первое полугодие 2023 года получил чистую прибыль в размере $67 млн по сравнению с убытком $89 млн в первом полугодии 2022 года, а его выручка выросла на 35% — до $1,56 млрд.