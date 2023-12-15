С начала года на соцвыплаты было направлено 408 миллиардов

В январе — ноябре 2023 года из госбюджета на социальные выплаты было направлено 407,9 млрд грн, в том числе в ноябре — 36,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Подробности

Средства были направлены:

249,2 млрд грн (из них в ноябре — 22,7 млрд грн) — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

93,8 млрд грн (из них в ноябре — 8,2 млрд грн) — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

39,8 млрд грн (из них в ноябре — 3,3 млрд грн) — в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

22,2 млрд грн (из них в ноябре — 2,0 млрд грн) — на социальную защиту детей и семьи;

2,7 млрд грн (из них в ноябре — 0,5 млрд грн) — на социальную защиту лиц с инвалидностью;

0,2 млрд грн (из них в ноябре — 0,02 млрд грн) — на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.

«Важно отметить, что в этом году за счет международных партнеров 100% профинансированы пенсии, жилищные субсидии, предоставлена помощь детям и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам. Мы благодарны нашим международным партнерам за донорские средства, которые усиливают состоятельность госбюджета по обеспечению социальных расходов», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.