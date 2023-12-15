Благотворительная инициатива «Стражи света» стартовала в магазинах «EVA»

Украинских детей-сирот, которые были перевезены в Турцию Фондом Руслана Шостака, в рамках крупнейшей эвакуации детей со времен Второй Мировой войны поддержали 27 известных украинских и международных брендов, сообщает портал All Retail .

Акция «Стражи света» организована совместно линией магазинов Eva и Фондом Руслана Шостака.

Инициатива направлена на поддержку украинских детей-сирот, которые были перевезены в Турцию в рамках проекта «Детство без войны».

Партнерами инициативы «Стражи света» стали 27 известных украинских и международных брендов: Nivea, Cif, Domestos, DURU, ARKO, Colgate, Palmolive, Max Factor, Bourjois, Rimmel, PUPA, Libero, «Диво», «Фрекен БОК», «Ясное солнышко», LACALUT, AllesGUT!, Bubchen, «МИЛАМ», Bob Snail, Ziaja baby, «Добра Господарочка», TWINS, Sano, Green&Clean Professional, Glow Hub, Revox B77.

С 14 декабря 2023 г. по 15 января 2024 г. покупайте в EVA или на EVA.UA товары брендов-партнеров инициативы «Стражи света». Часть средств от продажи будет перечислена в пользу подопечных проекта «Детство без войны».