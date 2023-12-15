В рамках акции «Зимний шанс» от «Агропросперис Банка» разместите депозит в гривнах и получите возможность выиграть смартфон iPhone 15 Pro 128 GB или планшет iPad!
Новости компаний
15 декабря 2023, 12:30 Читати українською
Акция от Агропросперис Банка: открывайте депозит и участвуйте в розыгрыше Apple iPhone 15 Pro
Для участия в акции откройте или автоматически пролонгируйте депозит в гривне сроком 9 или 12 месяцев на сумму от 50 000 грн. Количество вкладов неограничено.
Акция действует с 15 декабря 2023 года по 15 марта 2024 года включительно во всех отделениях банка и интернет-банкинге AP Bank.
Подробные условия акции читайте на сайте банка.
Воспользуйтесь шансом открыть депозит под высокие проценты в Агропросперис Банке и выиграть новенький гаджет!
Источник: Минфин
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