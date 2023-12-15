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15 декабря 2023, 13:19 Читати українською

Британия ввела новые санкции против россии

Правительство Великобритании одобрило закон об ограничениях на товары, технологии и источники финансирования, которые могли бы поддерживать войну россии против Украины. Об этом пишет Укринформ.

Правительство Великобритании одобрило закон об ограничениях на товары, технологии и источники финансирования, которые могли бы поддерживать войну россии против Украины.

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Как говорится в прессрелизе британского правительства, новые ограничения запретят экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военном или промышленном назначении, а также новейшие товары, которые Украина нашла на поле боя, включая запчасти машин и электронику. Также правительство запретит импорт некоторых российских металлов.

Кроме того, правительство Великобритании представляет отдельное решение о запрете импорта алмазов из россии и планирует ввести запрет на вспомогательные услуги, связанные с металлами, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами.

Также предусмотрен ряд финансовых мер, направленных на поддержку компаний, решающих выйти из россии.

Кроме того, правительство усилит ограничения против российского финансового сектора и будет придерживаться большей прозрачности в декларировании активов в Великобритании. Эти меры вступят в силу с 26 декабря.

Согласно торговым данным 2021 года, этот пакет содержит ограничения на 70 млн фунтов стерлингов по потенциальному экспорту Великобритании в россию и 67 млн фунтов стерлингов импорта из россии в Британию, а также ужесточение санкций по экспорту товаров на 662 млн фунтов стерлингов, уже подпадающих под ограничение.

Источник: Минфин
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